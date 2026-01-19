Grupa profesora blokirala Dekanat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, održan sastanak sa dekanom

NIN pre 4 sati  |  Beta
Grupa profesora blokirala Dekanat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, održan sastanak sa dekanom

Profesori Filozofskog fakulteta u Novom Sadu blokirali su jutros na par sati Dekanat te visokoškolske ustanove, jer Jelena Kleut nije izabrana za redovnu profesorku.

Oni su na vrata Dekanata postavili poruke u kojima piše "Ko je sledeći?", "Kako ste glasali?" i "Izdali ste decu" sa iscrtanom krvavom šakom. Profesori koji su jutros blokirali ulaz kasnije su održali sastanak sa dekanom Milivojem Alanovićem. Zaposlene na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu je o dekanovoj nameri da održi sastanak obavestio prodekan Dejan Pajić, koga su sa Odseka za medijske studije podsetili da je šefica tog odseka već bila na razgovoru u petak. Oni
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Jelena Kleut: Moj slučaj mogući početak veoma opasne prakse – da svi oni koji glasnije dižu glas budu sklonjeni

Jelena Kleut: Moj slučaj mogući početak veoma opasne prakse – da svi oni koji glasnije dižu glas budu sklonjeni

Nova pre 2 sata
Završen sastanak na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu nakon višečasovne blokade ulaza

Završen sastanak na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu nakon višečasovne blokade ulaza

Blic pre 3 sata
Jelena Kleut za Insajder: Uprkos mogućim teškim konsekvencama, građani ne smeju da ćute (VIDEO)

Jelena Kleut za Insajder: Uprkos mogućim teškim konsekvencama, građani ne smeju da ćute (VIDEO)

Insajder pre 4 sati
Posle blokade: Dekan Filozofskog fakulteta obećao podršku profesorki Kleut

Posle blokade: Dekan Filozofskog fakulteta obećao podršku profesorki Kleut

Luftika pre 4 sati
Nakon blokade dekanata održan sastanak sa dekanom Filozofskog fakulteta u Novom Sadu zbog otkaza Jeleni Kleut

Nakon blokade dekanata održan sastanak sa dekanom Filozofskog fakulteta u Novom Sadu zbog otkaza Jeleni Kleut

Mašina pre 4 sati
Novosadska akademska mreža traži da se članovi Senata javno izjasne o glasanju u slučaju Jelene Kleut

Novosadska akademska mreža traži da se članovi Senata javno izjasne o glasanju u slučaju Jelene Kleut

Insajder pre 5 sati
Završen sastanak na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, dekan tvrdi da profesorka Jelena Kleut još ima posao

Završen sastanak na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, dekan tvrdi da profesorka Jelena Kleut još ima posao

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadBlokadaprofesori

Društvo, najnovije vesti »

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 5. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 5. kolu?

Danas pre 3 minuta
Digitalna cenzura: Ko stoji iza gašenja Instagram naloga nezavisnih medija?

Digitalna cenzura: Ko stoji iza gašenja Instagram naloga nezavisnih medija?

Danas pre 1 sat
Ovo ostrvo nazivaju evropskim Havajima, a sada je proglašeno hit destinacijom za 2026. godinu

Ovo ostrvo nazivaju evropskim Havajima, a sada je proglašeno hit destinacijom za 2026. godinu

Danas pre 1 sat
„Važno“: Visoki savet tužilaštva poništio izbore na četiri mesta, ponavlja se glasanje

„Važno“: Visoki savet tužilaštva poništio izbore na četiri mesta, ponavlja se glasanje

Danas pre 1 sat
Šabić o Savetu REM-a: Odluka Odbora tragikomična, proces od početka nezakonit

Šabić o Savetu REM-a: Odluka Odbora tragikomična, proces od početka nezakonit

Danas pre 1 sat