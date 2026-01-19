Grupa profesora blokirala Dekanat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, održan sastanak sa dekanom

Profesori Filozofskog fakulteta u Novom Sadu blokirali su jutros na par sati Dekanat te visokoškolske ustanove, jer Jelena Kleut nije izabrana za redovnu profesorku.

Oni su na vrata Dekanata postavili poruke u kojima piše "Ko je sledeći?", "Kako ste glasali?" i "Izdali ste decu" sa iscrtanom krvavom šakom. Profesori koji su jutros blokirali ulaz kasnije su održali sastanak sa dekanom Milivojem Alanovićem. Zaposlene na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu je o dekanovoj nameri da održi sastanak obavestio prodekan Dejan Pajić, koga su sa Odseka za medijske studije podsetili da je šefica tog odseka već bila na razgovoru u petak. Oni