Uhapšen Piroćanac s kokainom i sumnjivim parama i Nišlija s marihuanom

NIN pre 3 sata  |  FoNet
Uhapšen Piroćanac s kokainom i sumnjivim parama i Nišlija s marihuanom

Niška policija saopštila je danas da je pronašla 1,5 miliona dinara za koje sumnja da potiču od prodaje narkotika, kao i manju količinu kokaina i da će, zbog toga, podneti krivičnu prijavu protiv muškarca (28) iz Pirota.

U saopštenju piše da je u stanu osumnjičenog pronađeno 1.475.500 dinara, 795 evra i 50 franaka i osam paketića praha za koji se sumnja da je kokain namenjen daljoj prodaji. Dodaje se da je prethodno, u "audiju" kojim je upravljao, kod suvozača (25) iz Niša pronašla paketić sa materijom za koju se sumnja da je marihuana. Navodi se da se A.Đ. iz Pirota sumnjiči za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet droga, a P.J. iz Niša za neovlašćeno držanje narkotika.
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Pune ruke posla za novosadsku policiju: Uhapšen tinejdžer zbog droge, kao i lopov koji je provalio u vrtić

Pune ruke posla za novosadsku policiju: Uhapšen tinejdžer zbog droge, kao i lopov koji je provalio u vrtić

B92 pre 13 minuta
NIŠKA POLICIJA OTKRILA DROGU I VELIKU SUMU NOVCA: Krivične prijave protiv mladića iz Pirota i Niša

NIŠKA POLICIJA OTKRILA DROGU I VELIKU SUMU NOVCA: Krivične prijave protiv mladića iz Pirota i Niša

Glas juga pre 2 sata
Uhapšeni muškarci u Zrenjaninu: Pronađene opojne droge i vagica za merenje

Uhapšeni muškarci u Zrenjaninu: Pronađene opojne droge i vagica za merenje

B92 pre 3 sata
Policija ih uhvatila na delu: U automobilu krili kokain, jedan odgurnuo policajca prilikom intervencije

Policija ih uhvatila na delu: U automobilu krili kokain, jedan odgurnuo policajca prilikom intervencije

Nova pre 4 sati
Uhapšen Piroćanac sa kokainom i sumnjivim parama, kao i Nišlija sa marihuanom

Uhapšen Piroćanac sa kokainom i sumnjivim parama, kao i Nišlija sa marihuanom

Serbian News Media pre 4 sati
Oduzeto više od osam tona mesa nebezbednog za upotrebu

Oduzeto više od osam tona mesa nebezbednog za upotrebu

Politika pre 3 sata
Uhapšena dvojica zbog droge, kod jednog pronađena veća količina novca

Uhapšena dvojica zbog droge, kod jednog pronađena veća količina novca

IndeksOnline pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišPirotAudiKokainMarihuanahapšenje

Vojvodina, najnovije vesti »

Uoči opere "Ježeva kućica" Milica Vučićević pozdravila 85 učenika OŠ "Dušan Radović"

Uoči opere "Ježeva kućica" Milica Vučićević pozdravila 85 učenika OŠ "Dušan Radović"

RTV pre 23 minuta
Desetogodišnji šahista Leonid Ivanović dobitnik Februarske nagrade Novog Sada

Desetogodišnji šahista Leonid Ivanović dobitnik Februarske nagrade Novog Sada

NoviSad.com pre 13 minuta
Umrla Sandra Čolović: Muzička urednica preminula u 62. godini

Umrla Sandra Čolović: Muzička urednica preminula u 62. godini

Kurir pre 3 minuta
Pune ruke posla za novosadsku policiju: Uhapšen tinejdžer zbog droge, kao i lopov koji je provalio u vrtić

Pune ruke posla za novosadsku policiju: Uhapšen tinejdžer zbog droge, kao i lopov koji je provalio u vrtić

B92 pre 13 minuta
Umrla Sandra Čolović

Umrla Sandra Čolović

Telegraf pre 28 minuta