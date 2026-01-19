Uhapšen Piroćanac s kokainom i sumnjivim parama i Nišlija s marihuanom

Niška policija saopštila je danas da je pronašla 1,5 miliona dinara za koje sumnja da potiču od prodaje narkotika, kao i manju količinu kokaina i da će, zbog toga, podneti krivičnu prijavu protiv muškarca (28) iz Pirota.

U saopštenju piše da je u stanu osumnjičenog pronađeno 1.475.500 dinara, 795 evra i 50 franaka i osam paketića praha za koji se sumnja da je kokain namenjen daljoj prodaji. Dodaje se da je prethodno, u "audiju" kojim je upravljao, kod suvozača (25) iz Niša pronašla paketić sa materijom za koju se sumnja da je marihuana. Navodi se da se A.Đ. iz Pirota sumnjiči za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet droga, a P.J. iz Niša za neovlašćeno držanje narkotika.