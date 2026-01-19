EU se bori da izbegne Trampove carine zbog Grenlanda, sprema povratne mere

Nova ekonomija pre 2 sata
Ambasadori Evropske unije postigli su u nedelju širok dogovor da intenziviraju napore da odvrate američkog predsednika Donalda Trampa od uvođenja carina evropskim saveznicima, a istovremeno pripremaju povratne mere ukoliko se tarife uvedu, rekle su diplomate EU, prenosi Rojters.

Tramp se u subotu zakleo da će sprovesti talas povećanja tarifa od 1. februara na članice EU Dansku, Švedsku, Francusku, Nemačku, Holandiju i Finsku, zajedno sa Velikom Britanijom i Norveškom, dok se SAD-u ne dozvoli da kupe Grenland, korak koji su glavne države EU osudile kao ucenu. Lideri EU će razgovarati o opcijama na hitnom samitu u Briselu u četvrtak. Jedna opcija je paket tarifa na 93 milijarde evra (107,7 milijardi dolara) američkog uvoza, koji bi mogao
