POVRATAK U KLUPE: Danas počinje drugo polugodište, sledeći raspust već u februaru

Pirotske vesti pre 31 minuta
POVRATAK U KLUPE: Danas počinje drugo polugodište, sledeći raspust već u februaru

Nakon bezmalo tronedeljnog zimskog raspusta, učenici osnovnih i srednjih škola u većem delu Srbije danas se vraćaju u školske klupe i započinju drugo polugodište.

Škole u Vojvodini drugo polugodište započele su ranije, 12. januara. Povratkom u učionice nastavlja se školska godina, a učenike i nastavnike očekuje radni period koji će trajati do kraja maja, odnosno juna, u zavisnosti od razreda i tipa škole. Za učenike završnih razreda osnovnih škola drugo polugodište završava se 29. maja, dok ostali osnovci školsku godinu završavaju 12. juna. Kada je reč o srednjim školama, maturanti završavaju nastavu 22. maja, učenici
Otvori na pirotskevesti.rs

Povezane vesti »

U školama u Srbiji danas počinje drugo polugodište, posle raspusta đaci ponovo u klupama

U školama u Srbiji danas počinje drugo polugodište, posle raspusta đaci ponovo u klupama

RTV pre 17 minuta
U školama u Srbiji danas počinje drugo polugodište, ali ne svima: Ovo treba da znate o hibridnom modelu

U školama u Srbiji danas počinje drugo polugodište, ali ne svima: Ovo treba da znate o hibridnom modelu

Telegraf pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojvodina

Regioni, najnovije vesti »

U školama u Srbiji danas počinje drugo polugodište, posle raspusta đaci ponovo u klupama

U školama u Srbiji danas počinje drugo polugodište, posle raspusta đaci ponovo u klupama

RTV pre 17 minuta
Osam godina Glasa Šumadije: Propaganda nikada nije bila naš izbor

Osam godina Glasa Šumadije: Propaganda nikada nije bila naš izbor

Glas Šumadije pre 46 minuta
POVRATAK U KLUPE: Danas počinje drugo polugodište, sledeći raspust već u februaru

POVRATAK U KLUPE: Danas počinje drugo polugodište, sledeći raspust već u februaru

Pirotske vesti pre 31 minuta
U školama u Srbiji danas počinje drugo polugodište, ali ne svima: Ovo treba da znate o hibridnom modelu

U školama u Srbiji danas počinje drugo polugodište, ali ne svima: Ovo treba da znate o hibridnom modelu

Telegraf pre 36 minuta
Zbog poledice i magle na putevima, vozačima se savetuje oprezna vožnja

Zbog poledice i magle na putevima, vozačima se savetuje oprezna vožnja

Telegraf pre 11 minuta