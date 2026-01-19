​Dodao je da EU žali za gasovodima „Severni tok”, u trenutku kada raste uvoz gasa iz SAD

Evropska unija je postala strateški ranjiva zbog odbacivanja ruskog gasa, izjavio je danas direktor Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni izaslanik predsednika Rusije Kiril Dmitrijev. Prema njegovim rečima, postavlja se pitanje da li Evropska unija žali za gasovodima „Severni tok", u trenutku kada raste evropski uvoz gasa iz Sjedinjenih Američkih Država, prenosi agencija RIA Novosti. Dmitrijev je reagovao na navode da se Evropska unija priprema da do