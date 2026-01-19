Juronjuz: Kremlj šalje Dmitrijeva u Davos, predviđen sastanak sa delegacijom SAD
Politika pre 54 minuta
Dmitrijev odigrao je ključnu ulogu u pokušajima da Vašington sagleda situaciju iz perspektive Moskve
DAVOS – Direktor Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni izaslanik predsednika Rusije Kiril Dmitrijev sastaće se ove nedelje sa delegacijom Sjedinjenih Američkih Država koju predvodi predsednik SAD Donald Tramp u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu, naveli su izvori za Juronjuz. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, koji će takođe prisustvovati samitu, trebalo bi da se sastane sa Trampom kako bi potpisao nove bezbednosne garancije u vezi sa