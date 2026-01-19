Tramp u pismu premijeru Norveške: Pošto mi niste dali Nobelovu nagradu, nemam obavezu da razmišljam o miru

Američki predsednik Donald Tramp je u pismu norveškom premijeru Jonasu Garu Storeu poručio da više ne oseća obavezu da razmišlja isključivo o miru, pošto je Norveška odlučila da mu ne dodeli Nobelovu nagradu.

Store je istakao kako je Trampu više puta objasnio da nagradu ne dodeljuje norveška vlada, već nezavisni Nobelov komitet. Pismo predsednika SAD Donalda Trampa koje je poslao norveškom premijeru kao odgovor na protivljenje Norveške povećanju američkih carina objavljeno je u američkim medijima. Trampovo pismo objavio je novinar američkog PBS-a, a premijer Norveške je potvrdio za norveški javni servis NRK da mu je ta Trampova poruka stigla u nedelju. "Dragi Jonase, s