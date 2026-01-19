Zastoj u Futogu, patrole i radari: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Pratite saobraćaj u Novom Sadu ovog ponedeljka, 19. januara, na 021.rs - od gužvi i radova do radara i patrola.

Gužve, zastoje i radare možete prijaviti na 0600 100 200. Informacije o saobraćaju slušajte i na Radiju 021, na 92,2 MHz ili na radio021.rs. Pridržavajte se ograničenja i poštujte saobraćajna pravila. 13.25 - Zastoj u Futogu, od Poljoprivredne škole ka Begeču. 13.20 - Patrola na skretanju sa Bulevara kneza Miloša na Bulevar vojvode Stepe. 12.50 - Patrola u Šajkašu, kod crkve, ka Mošorinu. 12.03 - Patrola kod Lisja na Rumenačkom putu. 12.00 - Radar na Novosadskom