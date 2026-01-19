Šarlot bolji od Denvera, pobede Lejkersa i Hjustona

Radio sto plus pre 54 minuta
Šarlot bolji od Denvera, pobede Lejkersa i Hjustona

Šarlot je brzo poveo sa 29:11, na poluvremenu je bio na 60:34, predvođen Brendonom Milerom koji je tada ubacio 18 poena i pogodio četiri od svojih šest trojki.

Hornetsi su vodili sa čak 33 poena razlike u drugom poluvremenu. Šarlot su do pobede vodili Brendon Miler sa 23 i Rajan Kalkbrener sa 17 poena, dok je Tiđani Salun je dao 13 uz 11 skokova. U redovima Denvera, oslabljenog povredama ključnih igrača, najefikasniji je bio Džamal Marej sa 16 poena, Džulijan Stroter je dodao 15, a Džejlen Piket 12 poena. Košarkaši Los Anđeles Lejkersa su na svom terenu slavili protiv Toronta sa 110:93. Luka Dončić i Deandre Ejton su
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Prvi debakl Denvera bez Jokića, ovo je malo ko očekivao

Prvi debakl Denvera bez Jokića, ovo je malo ko očekivao

Nova pre 19 minuta
Hornetsi deklasirali Nagetse u Denveru - Jokića još uvek nema, a Marej nije mogao sam VIDEO

Hornetsi deklasirali Nagetse u Denveru - Jokića još uvek nema, a Marej nije mogao sam VIDEO

B92 pre 4 minuta
Srbin nije imao rešenje za sjajnog Dončića! Vratio se Luka, a sa njim i magija: Lejkersi razbili Darkov Toronto!

Srbin nije imao rešenje za sjajnog Dončića! Vratio se Luka, a sa njim i magija: Lejkersi razbili Darkov Toronto!

Kurir pre 34 minuta
Dončić se vratio, Lejkersi slavili protiv Toronta

Dončić se vratio, Lejkersi slavili protiv Toronta

Euronews pre 54 minuta
Jokić gledao bruku svog Denvera! Nagetsi bez Srbina doživeli pravu katastrofu pred svojim navijačima! (video)

Jokić gledao bruku svog Denvera! Nagetsi bez Srbina doživeli pravu katastrofu pred svojim navijačima! (video)

Kurir pre 54 minuta
Stršljenovi izujedali Nagetse bez Nikole Jokića

Stršljenovi izujedali Nagetse bez Nikole Jokića

Sport klub pre 34 minuta
Ipak ne može to bez Jokića: horor partija Denvera i šamar za pamćenje

Ipak ne može to bez Jokića: horor partija Denvera i šamar za pamćenje

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaTorontoLos AnđelesDenver

Sport, najnovije vesti »

Hamad Međedović pobedom startovao na Australijan openu: Sledi duel sa šestim na svetu

Hamad Međedović pobedom startovao na Australijan openu: Sledi duel sa šestim na svetu

Danas pre 4 minuta
Od eksplozije do preokreta na Australijan openu: Hamad Međedović preživeo dramu i zakazao duel sa Demonom!

Od eksplozije do preokreta na Australijan openu: Hamad Međedović preživeo dramu i zakazao duel sa Demonom!

Hot sport pre 9 minuta
Novak Đoković kreće u pohod na novu grend slem titulu: Australijan open dočekao Srbina

Novak Đoković kreće u pohod na novu grend slem titulu: Australijan open dočekao Srbina

Euronews pre 14 minuta
Teže nije moglo! Olga dobila protivnicu u drugom kolu, pa poručila: Ona je grend slem šampionka - cele godine radim za ovo…

Teže nije moglo! Olga dobila protivnicu u drugom kolu, pa poručila: Ona je grend slem šampionka - cele godine radim za ovo! Taktiku ću sačuvati za sebe!

Kurir pre 9 minuta
Remsi zaledili Berse u trileru i stigli do finala konferencije

Remsi zaledili Berse u trileru i stigli do finala konferencije

Sport klub pre 9 minuta