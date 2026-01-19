Šarlot bolji od Denvera, pobede Lejkersa i Hjustona

Šarlot je brzo poveo sa 29:11, na poluvremenu je bio na 60:34, predvođen Brendonom Milerom koji je tada ubacio 18 poena i pogodio četiri od svojih šest trojki.

Hornetsi su vodili sa čak 33 poena razlike u drugom poluvremenu. Šarlot su do pobede vodili Brendon Miler sa 23 i Rajan Kalkbrener sa 17 poena, dok je Tiđani Salun je dao 13 uz 11 skokova. U redovima Denvera, oslabljenog povredama ključnih igrača, najefikasniji je bio Džamal Marej sa 16 poena, Džulijan Stroter je dodao 15, a Džejlen Piket 12 poena. Košarkaši Los Anđeles Lejkersa su na svom terenu slavili protiv Toronta sa 110:93. Luka Dončić i Deandre Ejton su