Bogojavljensko plivanje za Časni krst u Dulenama okupilo 37 učesnika

RTK pre 4 sati
Duhovno-sportska manifestacija Plivanje za Časni krst organizovana je i obe godine u selu Dulene.

Bogojavljensko plivanje za Časni krst organizovali su Grad Kragujevac i Mesna zajednica Dulene, pod blagoslovom mitropolita šumadijskog Jovana. Plivanju je prethodila liturgija sa pričešćem učesnika u hramu Svetog Teodora Tirona u Velikim Pčelicama. Manifestacija je održana četvrti put, a plivanje nije imalo takmičarski karakter. Do Bogojavljenskog krsta plivalo je 37 učesnika, među kojima su bile i tri žene. Među plivačima su bili i onih koji su više puta plivali,
