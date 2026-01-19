Postignut dogovor MOL-a i Gasproma – Srbija povećala udeo u NIS-u za 5%

RTK pre 58 minuta
Postignut dogovor MOL-a i Gasproma – Srbija povećala udeo u NIS-u za 5%
Mađarska kompanija MOL, ruski Gasprom su dogovorili osnovne odredbe budućeg kupoprodajnog ugovora za NIS koji će biti upućen američkom OFAK-u na odlučivanje, a Srbija je uspela u pregovorima da poveća vlasnički udeo za pet odsto, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović. „Ono što je takođe bitno jeste da je Srbija uspela u tim pregovorima da poboljša svoju poziciju, u odnosu na 2008. godinu kada smo ostali ispod 30 odsto
GaspromMađarskaMOL

