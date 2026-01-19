Košarkaši Šarlota pobedili Denver, LA Lejkersi savladali Toronto u NBA ligi

RTV pre 20 minuta  |  Tanjug
DENVER - Košarkaši Šarlota pobedili su danas u gostima ekipu Denvera rezultatom 110:87 u utakmici NBA lige.

Najefikasniji u timu Šarlota bio je Brendon Miler sa 23 poena, dok je Rajan Kalkbrener ubacio 17. Kod domaćih, najbolji je bio Džamal Marej sa 16 poena, dok je Džulijan Stroter dodao 15. Za ekipu Denvera zbog povreda nisu igrali Nikola Jokić, Jonas Valančunas, Kem Džonson, Kristijan Braun i Eron Gordon. Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su na svom terenu Toronto rezultatom 110:93. Najbolji u timu iz Los Anđelesa bio je Deandre Ejton sa 25 poena i 13 skokova,
Ključne reči

KošarkaNBATorontoLos AnđelesNikola JokićDenver

