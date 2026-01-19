Počinje Svetski ekonomski forum u Davosu, učestvuje i predsednik Vučić

DAVOS - Godišnji 56. sastanak Svetskog ekonomskog foruma (WEF) biće održan od danas do 23. januara u Davosu, pod sloganom "Duh dijaloga" i okupiće svetske lidere iz politike, biznisa, civilnog društva i akademske zajednice, s ciljem da kroz dijalog odgovore na ključne globalne izazove i utvrde prioritete za naredni period.

Među 3.000 učesnika iz 130 zemalja koji se očekuju u alpskom odmaralištu ove godine biće gotovo 400 visokih političkih zvaničnika uključujući oko 65 šefova država i vlada, među kojima je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i 850 izvršnih direktora i predsednika vodećih svetskih kompanija. Forum će neformalno početi koncertom za učesnike u 18 časova i skupom, od 18.30 časova, pod nazivom "Otvoreni forum: Kakvu 2050. godinu želimo?" (Open Forum: Which 2050 Do