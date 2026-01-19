Osamdeset najhrabrijih ušlo u ledenu Savu: Bogojavljensko plivanje u Šapcu (FOTO, VIDEO)

Na dan kada su sve vode sveta Svete, na praznik Bogojavljenja, u reku Savu kod Šapca zakoračilo oko osamdeset učesnica i učesnika tradicionalnog Plivanja za Bogojavljenski krst.

Pratilo ih je i podržavalo više stotina prisutnih posetilaca, piše Glas Podrinja. Bogojavljensko plivanje u Šapcu! Video: Šabac reporter pic.twitter.com/RMmyVEO5dN Najmlađi učesnik bio je petogodiši Pavle Rakić, a najstariji sedamdesetogodišnji Ivan Birtašić. Obojica već tradiconalno ulaze u Savu na veliki praznik. Među učesnicima je bilo i pet devojaka. Ulazak u hladnu vodu s ledene plaže je izazov s kojim se svako od učesnika suočio i svako je pobedio u ličnoj