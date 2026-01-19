Osamdeset najhrabrijih ušlo u ledenu Savu: Bogojavljensko plivanje u Šapcu (FOTO, VIDEO)

Šabačke novosti pre 2 sata
Osamdeset najhrabrijih ušlo u ledenu Savu: Bogojavljensko plivanje u Šapcu (FOTO, VIDEO)

Na dan kada su sve vode sveta Svete, na praznik Bogojavljenja, u reku Savu kod Šapca zakoračilo oko osamdeset učesnica i učesnika tradicionalnog Plivanja za Bogojavljenski krst.

Pratilo ih je i podržavalo više stotina prisutnih posetilaca, piše Glas Podrinja. Bogojavljensko plivanje u Šapcu! Video: Šabac reporter pic.twitter.com/RMmyVEO5dN Najmlađi učesnik bio je petogodiši Pavle Rakić, a najstariji sedamdesetogodišnji Ivan Birtašić. Obojica već tradiconalno ulaze u Savu na veliki praznik. Među učesnicima je bilo i pet devojaka. Ulazak u hladnu vodu s ledene plaže je izazov s kojim se svako od učesnika suočio i svako je pobedio u ličnoj
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Student DIF-a prvi do Časnog krsta u Zaplanju

Student DIF-a prvi do Časnog krsta u Zaplanju

Južne vesti pre 4 sati
Luka (20) doplivao do Časnog krsta, pa mu pozlilo Incident u Smederevu: Hitna pomoć odmah reagovala

Luka (20) doplivao do Časnog krsta, pa mu pozlilo Incident u Smederevu: Hitna pomoć odmah reagovala

Blic pre 5 sati
Bogojavljenje-Plivanje za Časni krst širom Srbije

Bogojavljenje-Plivanje za Časni krst širom Srbije

RTS pre 5 sati
U konkurenciji 108 plivača, prvi je podigao krst Leskovčanin Dimitrijević

U konkurenciji 108 plivača, prvi je podigao krst Leskovčanin Dimitrijević

Sportska strana juga pre 6 sati
Plivanje za časni krst u Valjevu: Anđelija stigla prva

Plivanje za časni krst u Valjevu: Anđelija stigla prva

Večernje novosti pre 5 sati
U Sremskoj Kamenici stotinu učesnika plivanja za časni krst: U hladnoj dunavskoj vodi plivale i četiri dame

U Sremskoj Kamenici stotinu učesnika plivanja za časni krst: U hladnoj dunavskoj vodi plivale i četiri dame

Večernje novosti pre 6 sati
Lazar prvi do Časnog krsta u ledenoj Zapadnoj Moravi: Dvedeset godina sam sanjao ovaj trenutak

Lazar prvi do Časnog krsta u ledenoj Zapadnoj Moravi: Dvedeset godina sam sanjao ovaj trenutak

Večernje novosti pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacTwitter

Regioni, najnovije vesti »

Šta je bilo? Sad vam ne treba izvinjenje?

Šta je bilo? Sad vam ne treba izvinjenje?

Prokuplje press pre 37 minuta
U konkurenciji 83 plivača, Anđelija Damnjanović (22) prva stigla do Časnog krsta

U konkurenciji 83 plivača, Anđelija Damnjanović (22) prva stigla do Časnog krsta

Valjevska posla pre 2 minuta
Stižu isplate novčanih naknada za nezaposlene: Važno obaveštenje Nacionalne službe za zapošljavanje

Stižu isplate novčanih naknada za nezaposlene: Važno obaveštenje Nacionalne službe za zapošljavanje

Mondo pre 37 minuta
Kriminalna vlast u Čačku: Pomoćnik gradonačelnika na snimcima napada na porodicu Matijević

Kriminalna vlast u Čačku: Pomoćnik gradonačelnika na snimcima napada na porodicu Matijević

Ozon press pre 37 minuta
Presek stanja Izvorska voda bezbedna je za upotrebu samo na dve javne česme, od ukupno deset u Kragujevcu

Presek stanja Izvorska voda bezbedna je za upotrebu samo na dve javne česme, od ukupno deset u Kragujevcu

Kurir pre 18 minuta