Hamad Međedović u drugom kolu Australijan opena

19. januar 2026.
MELBURN – Teniser iz Novog Pazara Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo Australijan opena, nakon što je u prvom kolu savladao Argentinca Marijana Navonea rezultatom 6:2, 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Meč je trajao tri sata i dva minuta, a Međedović je pokazao stabilnu igru uprkos izgubljenom drugom setu u taj-brejku. Novopazarac, koji se trenutno nalazi na 90. mestu ATP liste, uspeo je da preuzme kontrolu u završnici susreta i izbori plasman dalje protiv bolje rangiranog rivala. Navone je uoči turnira bio 74. igrač sveta. Međedović je sigurno otvorio meč osvajanjem prvog seta sa 6:2, ali je Argentinac u drugom setu uzvratio i izjednačio rezultat, slavivši u
