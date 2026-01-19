Izabrana nova Vlada Republike Srpske, opozicija bojkotovala glasanje

Serbian News Media pre 3 sata
Izabrana nova Vlada Republike Srpske, opozicija bojkotovala glasanje

Poslanici vladajuće većine nešto pre ponoći su na posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske (RS) izabrali novu entitetsku vladu, na čijem čelu je Savo Minić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Glasanju je prisustvovao 51 poslanik, od ukupno 83 koliko ih ima u Narodnoj skupštini, a za izbor nove Vlade RS glasalo je 49 poslanika. Poslanici opozicionih stranaka nisu glasali. U novoj Vladi RS je pet novih ministara. Resor rada i boračko-invalidske zaštite vodiće predsednik Boračke organizacije RS (BORS) Radan Ostojić, umesto dosadašnjeg ministra Danijela Ergića. Umesto Siniše Karana će na mestu ministra za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje biti
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Republika Srpska: Zahtev opozicije za poništavanjem svih akata Vlade, ni u najluđim snovima

Republika Srpska: Zahtev opozicije za poništavanjem svih akata Vlade, ni u najluđim snovima

Euronews pre 2 sata
Izabrana nova Vlada Republike Srpske, Minić ponovo na čelu. Stari-novi premijer poručio da se ovim "potvrđuje politička…

Izabrana nova Vlada Republike Srpske, Minić ponovo na čelu. Stari-novi premijer poručio da se ovim "potvrđuje politička odgovornost i stabilnost" u Banjaluci

Kurir pre 2 sata
Izabrana rekonstruisana Vlada Srpske sa pet novih ministara

Izabrana rekonstruisana Vlada Srpske sa pet novih ministara

RTV pre 3 sata
Savo Minić ponovo izabran za premijera RS

Savo Minić ponovo izabran za premijera RS

N1 Info pre 3 sata
Izabrana rekonstruisana Vlada Srpske sa pet novih ministara

Izabrana rekonstruisana Vlada Srpske sa pet novih ministara

RTS pre 3 sata
Izabrana nova Vlada Republike Srpske, opozicija bojkotovala glasanje

Izabrana nova Vlada Republike Srpske, opozicija bojkotovala glasanje

Insajder pre 4 sati
Izabrana nova Vlada Republike Srpske: Opozicija bojkotovala glasanje

Izabrana nova Vlada Republike Srpske: Opozicija bojkotovala glasanje

NIN pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaIzboribojkot

Balkan, najnovije vesti »

SIPA u akciji "Luka", ostvarena saradnja i sa Srbijom: Uhapšene 3 osobe, zaplenjeno 2 kilograma kokaina

SIPA u akciji "Luka", ostvarena saradnja i sa Srbijom: Uhapšene 3 osobe, zaplenjeno 2 kilograma kokaina

Blic pre 30 minuta
Sud u Mostaru upisao imovinu SPC kao vlasništvo države BiH

Sud u Mostaru upisao imovinu SPC kao vlasništvo države BiH

Sputnik pre 24 minuta
Tegeltija: Ustavni sud BiH nije nadležan da odlučuje o ustavnosti Vlade Srpske

Tegeltija: Ustavni sud BiH nije nadležan da odlučuje o ustavnosti Vlade Srpske

Euronews pre 19 minuta
Orilo se "Oj Kosovo, Kosovo": Veliki broj Podgoričana plivao za Časni krst (video)

Orilo se "Oj Kosovo, Kosovo": Veliki broj Podgoričana plivao za Časni krst (video)

Večernje novosti pre 20 minuta
Pronađena dva kilograma kokaina! U akciji SIPA uhapšene tri osobe, oduzeti im i drugi predmeti

Pronađena dva kilograma kokaina! U akciji SIPA uhapšene tri osobe, oduzeti im i drugi predmeti

Kurir pre 1 sat