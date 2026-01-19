(VIDEO) Luđu scenu iz Melburna danas nećete videti

Sport klub pre 46 minuta  |  Autor: Saša Ozmo
(VIDEO) Luđu scenu iz Melburna danas nećete videti

Tzv. grounds pass, tj. ulaznica za manje terene i za šetnju po kompleksu, znatno je jeftinija na Australijan openu nego na US openu.

Košta 30-40 evra, zavisno od dana. Ipak, gledaoci se masovno žale da organizatori jednostavno puštaju previše ljudi i da mnogi ne mogu ni da se dokopaju bilo kog stadiona da gledaju tenisa. „Čekao sam sat i po u redu“, rekao je jedan od gledalaca. To jeste problem, ali nije osnovni uzrok verovatno najdužeg reda u istoriji Australijan opena. Razlog je – velika filipinska zajednica i meč njihove miljenice Aleksandre Ijale. Pohrlili su Filipinci u Melburn park, a
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Đere zaustavljen na startu Australijan opena

Đere zaustavljen na startu Australijan opena

Radio 021 pre 41 minuta
Medvedev blista na startu nove sezone! Ostvario ubedljiv trijumf u prvom kolu AO, pa se raspričao na konferenciji!

Medvedev blista na startu nove sezone! Ostvario ubedljiv trijumf u prvom kolu AO, pa se raspričao na konferenciji!

Kurir pre 6 minuta
Olgu čeka težak posao: S trećom teniserkom sveta u sledećem meču na Australijan openu

Olgu čeka težak posao: S trećom teniserkom sveta u sledećem meču na Australijan openu

Dnevnik pre 11 minuta
Australijan open, rezultati drugog dana – muškarci: Perfektan meč Medvedeva, Ože predao meč

Australijan open, rezultati drugog dana – muškarci: Perfektan meč Medvedeva, Ože predao meč

Nova pre 41 minuta
Australijan open, rezultati drugog dana – dame: Velika pobeda Ive Jović, Filipinka izazvala ludnicu

Australijan open, rezultati drugog dana – dame: Velika pobeda Ive Jović, Filipinka izazvala ludnicu

Nova pre 26 minuta
Polufinalista prošlogodišnjeg US opena i sedmi nosilac predao meč prvog kola u Melburnu

Polufinalista prošlogodišnjeg US opena i sedmi nosilac predao meč prvog kola u Melburnu

Danas pre 21 minuta
(Video) Međedović u drugom kolu AO: Srušio bolje plasiranog Argentinca, Đere nije mogao protiv Vavrinke

(Video) Međedović u drugom kolu AO: Srušio bolje plasiranog Argentinca, Đere nije mogao protiv Vavrinke

Dnevnik pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisUS OpenAustralian OpenMelburn

Sport, najnovije vesti »

Momak zbog kog se dolazi na stadion Vladimir Lučić za Sportske: "Zalamanje? Usavršio sam to"

Momak zbog kog se dolazi na stadion Vladimir Lučić za Sportske: "Zalamanje? Usavršio sam to"

Sportske.net pre 51 minuta
De Jong podigao buru, Flik ga podržao, Mansano najveći protivnik Barselone u borbi za titulu?!

De Jong podigao buru, Flik ga podržao, Mansano najveći protivnik Barselone u borbi za titulu?!

Sportske.net pre 16 minuta
Od Roberta Bađa, preko Mesija, ali i Mijata i Mitra... od nekih penala nikada se ne oporaviš

Od Roberta Bađa, preko Mesija, ali i Mijata i Mitra... od nekih penala nikada se ne oporaviš

Sportske.net pre 36 minuta
Hamad Međedović u drugom kolu Australijan opena, Đere eliminisan

Hamad Međedović u drugom kolu Australijan opena, Đere eliminisan

RTV pre 46 minuta
Košarkaši Šarlota pobedili Denver, LA Lejkersi savladali Toronto u NBA ligi

Košarkaši Šarlota pobedili Denver, LA Lejkersi savladali Toronto u NBA ligi

RTV pre 21 minuta