Američki predsednik Donald Tramp stavio je evropske lidere u dilemu proglašavajući navodnu rusku pretnju za Grenland, smatra profesor na Univerzitetu jugoistočne Norveške Glen Dizen.

Tramp je u ponedeljak objavio da namerava da eliminiše navodnu rusku pretnju Grenlandu, tvrdeći da Danska nije preduzela mere po tom pitanju. Od početka svog drugog mandata, Tramp je više puta izjavljivao da Grenland treba da postane deo Sjedinjenih Američkih Država, a nakon vojne operacije u Venecueli, počeo je otvoreno da insistira na tome. Tramp tvrdi da su oko ostrva stacionirane ruske i kineske podmornice, dok se njegova odbrana sastoji „samo od dve pseće