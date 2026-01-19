Kremlj: Putin dobio poziv da se priključi „Savetu za mir“

Ruski predsednik Vladimir Putin dobio je poziv da se pridruži „Savetu za mir“ za Gazu, a Kremlj trenutno proučava predlog, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Trenutno proučavamo sve detalje ovog predloga, istakao je portparol ruskog predsednika. Predsednik SAD Donald Tramp je ranije najavio formiranje „Saveta za mir“ za Gazu i obećao da će uskoro otkriti njegove članove. Savet uključuje državnog sekretara SAD Marka Rubija, Trampovog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, zeta američkog lidera, investitora Džareda Kušnera, bivšeg britanskog premijera Tonija Blera, predsednika Svetske banke Adžaja Bangu i zamenika