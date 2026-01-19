Medvedev prekinuo „grend slem post“ i slavio posle godinu dana – lak zadatak i za Rubljova

Posle tačno godinu dana Danil Medvedev, ruski teniser, upisao je pobedu na jednom grend slemu odnosno na Australijan openu gde je u prvom kolu savladao De Jonga rezultatom 7:5, 6:2, 7:6. Plasman u drugo kolo obezbedio je i Andrej Rubljov koji je savladao Matea Arnaldija rezultatom 6:4, 6:2, 6:3.

Danil Medvedev iza sebe ima jednu od najlošijih sezona u karijeri jer na četiri grend sleam upisoa samo jednu pobedi i to na Australijan openu. Od Tijena je tada ispao u drugom kolu da bi na startu Rolan Garosa izgubio od Kamerona Norija. Nije bolje bilo ni na Vimbldonu gde ga je u prvom kolu savladao Bendžamin Bonzi koji ga je potom pobedio i na startu US Opena. Na ovogodišnji Australijan open ruski teniser je međutim stigao u znatno boljoj formi jer je osvojio