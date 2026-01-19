NIN-ova nagrada Darku Tuševljakoviću za roman "Karota"

NIN-ovu nagradu dobio je Darku Tuševljaković za roman "Karota" , objavio je danas žiri na svečanosti u Kolarčevoj zadužbini.

„Veću čast u ovoj zemlji pisac ne može da dobije. Ne znate da li će vaš tekst uspeti da dopre do čitaoca na način na koji ste to zamislili, ali velika je čast naći se na spisku laureata, autora koji su oblikovali srpsku književnost“, rekao je Tuševljaković povodom nagrade. Na pitanje Sputnjika šta je to što je želeo da dopre do čitaoca, Tuševljaković kaže da je to složeno pitanje, kao i da je želeo da više stvari dopre do ljudi. Navodi da je hteo da, na neki