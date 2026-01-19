U Leskovcu 8 saobraćajnih nezgoda, 12 povređenih – Policija apeluje na opreznost

Tokom prethodne nedelje na putevima na području Policijske uprave Leskovac dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda u kojima je 12 lica zadobilo telesne povrede. „S obzirom da danas počinje drugo polugodište u školama i da je povećano učešće pešaka i dece, kako u ranim jutarnjim, tako i u večernjim časovima, apelujemo na vozače da smanje brzinu kretanja vozila i povećaju oprez u naselju i u zonama škola i pešačkih prelaza, kako bismo zaštitili najmlađe i najranjivije