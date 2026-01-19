Irinej: Budućnost ljudskog roda biće promenjena upotrebom veštačke inteligencije

Mitropolit bački Irinej Bulović izjavio je da će budućnost ljudskog roda biti veoma promenjena upotrebom i zloupotrebom veštačke inteligencije (AI).

Bulović je, u intervjuu za nedeljnik "Pečat", a koji prenose "Večernje novosti", rekao da postoje "kvazinaučna maštanja o prevazilaženju smrti pomoću tehnoloških dostignuća i to ocenio kao "svojeobrazno ponavljanje pragreha" i "prenebregavanje jevanđelske istine da je dar Božji život večni u Hristu Isusu". "Mnogo toga što se tiče AI i njenog daljeg razvoja nalazi se pod znakom pitanja, jer još nismo potpuno sigurni sa čime se suočavamo. Kakav uticaj će imati na