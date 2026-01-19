Jezive vesti iz Španije: Broj mrtvih u udesu vozova dupliran, desetine se bore za život, vojska stiže u pomoć

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Broj poginulih u železničkoj nesreći u Španiji, kada su dva voza iskočila iz šina porastao je na najmanje 21, a povređeno je 100 osoba, od kojih 25 teško, saopštila je večeras španska Civilna Garda.

Prema prethodnim izveštajima broj poginulih bio je deset. Jedan od poginulih je i mašinovođa, prenosi El Pais. Andaluzijska regionalna vlada zatražila je intervenciju Vojne jedinice za vanredne situacije kako bi pomogla u spasilačkim naporima, a izvori iz Vladine delegacije potvrdili su da je vojni kontingent već na putu do tog područja. Nesreća se dogodila oko 19.45 časova u gradu Adamus u južnoj španskoj pokrajini Andaluzija, kada je voz iz Malage za Madrid
