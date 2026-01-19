"Oseti se strah, ne može da se diše! Nije sport, već ljubav prema Gospodu": Ovo dame su plivale za Časni krst

"Oseti se strah, ne može da se diše! Nije sport, već ljubav prema Gospodu": Ovo dame su plivale za Časni krst

Na obali Dunavai Savskog jezera, gde se danas lomila ledena voda pod naletima snažne košave, okupili su se najhrabriji.

Među stotinama onih koji su ušli u reku povodom praznika Bogojavljenja, posebnu pažnju privukle su žene i devojke. Iako su temperature bile nemilosrdne, one ističu da ih u vodu ne vuče sportski adrenalin, već vera i srce. Iskustva plivačica pokazuju da niko ne ostaje ravnodušan pred hladnoćom Dunava, ali da je motivacija jača od fizičkog bola. Marija Božović, kojoj je ovo bilo jedanaesto plivanje, opisala je taj presudni trenutak ulaska u vodu bez ulepšavanja. -
KošavaDunavana miletićBogojavljenje

