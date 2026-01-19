Umerov: Razgovori sa SAD o rešenju rata u Ukrajini se nastavljaju u Davosu

Sekretar ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov rekao je, nakon razgovora sa američkim zvaničnicima na Floridi o rešenju rata sa Rusijom, da će oni biti nastavljeni na Svetskom ekonomskom forumu u švajcarskom Davosu sledeće nedelje. "Dogovorili smo se da nastavimo rad na timskom nivou tokom sledeće faze konsultacija u Davosu", rekao je Umerov nakon dva dana razgovora na Floridi sa američkim zvaničnicima, uključujući specijalnog