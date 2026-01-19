Umerov: Razgovori sa SAD o rešenju rata u Ukrajini se nastavljaju u Davosu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Umerov: Razgovori sa SAD o rešenju rata u Ukrajini se nastavljaju u Davosu
Sekretar ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov rekao je, nakon razgovora sa američkim zvaničnicima na Floridi o rešenju rata sa Rusijom, da će oni biti nastavljeni na Svetskom ekonomskom forumu u švajcarskom Davosu sledeće nedelje. "Dogovorili smo se da nastavimo rad na timskom nivou tokom sledeće faze konsultacija u Davosu", rekao je Umerov nakon dva dana razgovora na Floridi sa američkim zvaničnicima, uključujući specijalnog
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Razgovori o okončanju rata u Ukrajini nastavljaju se u Davosu. Oglasio se Umerov posle dva dana pregovora na Floridi sa…

Razgovori o okončanju rata u Ukrajini nastavljaju se u Davosu. Oglasio se Umerov posle dva dana pregovora na Floridi sa Trampovim timom.

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaDonald TrampDavosRat u Ukrajinisjedinjene američke države

Svet, najnovije vesti »

Počinje Svetski ekonomski forum u Davosu, učestvuje i predsednik Vučić

Počinje Svetski ekonomski forum u Davosu, učestvuje i predsednik Vučić

RTV pre 6 minuta
Stravična eksplozija u Kini odnela najmanje dva života: Pojavio se snimak nakon detonacije, oblak dima kao sa apokaliptičnih…

Stravična eksplozija u Kini odnela najmanje dva života: Pojavio se snimak nakon detonacije, oblak dima kao sa apokaliptičnih scena (video)

Kurir pre 1 sat
Umerov: Razgovori sa SAD o rešenju rata u Ukrajini se nastavljaju u Davosu

Umerov: Razgovori sa SAD o rešenju rata u Ukrajini se nastavljaju u Davosu

Telegraf pre 1 sat
"Ko hoće u odbor, da plati milijardu dolara u kešu!" Amerikanci postavili jasne instrukcije zvaničnicima oko 60 zemalja

"Ko hoće u odbor, da plati milijardu dolara u kešu!" Amerikanci postavili jasne instrukcije zvaničnicima oko 60 zemalja

Kurir pre 2 sata
Pokolj u regionu koji ima strateški značaj za kokain: Veliki broj mrtvih u sukobima dve grupe (video)

Pokolj u regionu koji ima strateški značaj za kokain: Veliki broj mrtvih u sukobima dve grupe (video)

Kurir pre 1 sat