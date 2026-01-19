Vučić: Blokaderi se nikada nisu ogradili od Plenkovića, Kurtija i Picule

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da se blokaderi nikada nisu ogradili od podrške pojedinih političara koji su uvek podržavali neprijatelje Srbije i pravili vojne saveze protiv nje kako bi kontrolisali region. "Za mene je čudno da se nisu ograđivali, od Andreja Plenkovića i podrške hrvatske vlade, direktne podrške hrvatske vlade izrečene u istom danu kada je to napravio i Aljbin Kurti. Dakle, i Aljbin Kurti, i Andrej Plenković, naravno Tonino