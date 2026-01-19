Bravo Hamade! Međedović u drugom kolu Australijan opena

Večernje novosti pre 47 minuta
Bravo Hamade! Međedović u drugom kolu Australijan opena

Hamad Međedović će igrati u drugom kolu Australijan opena pošto je na startu takmičenja pobedio Argentinca Marijana Navonea posle čestiri seta sa 3:1 - 6:2, 6:7, 6:4, 6:2.

Foto: Goran Čvorović Meč je trajao tri sata i dva minuta. Hamad je mogao i ranije da reši pitanje pobednika, ali je častio rivala u drugom setu. Srpski teniser je furiozno startovao i bez problema osvojio prvi deo igre. U drugom je pao, dozvolio je Argentincu da se konsoliduje i vrati u meč, morao je da igra taj-brejk koji je izgubio. Kod 5:3 hamad kao da je prestao da igra, usledio je žestok pad koncentracije. Argentinca je to iskoristio, vratio se i posle
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Novakov novi put ka 25. grend slemu kreće od Pedra Martineza

Novakov novi put ka 25. grend slemu kreće od Pedra Martineza

RTS pre 42 minuta
Rukometaši Srbije protiv Austrije za plasman među najboljih 12 u Evropi (RTS 1, 18.00)

Rukometaši Srbije protiv Austrije za plasman među najboljih 12 u Evropi (RTS 1, 18.00)

RTS pre 42 minuta
Međedović u drugom kolu Australijan opena, čeka ga težak izazov

Međedović u drugom kolu Australijan opena, čeka ga težak izazov

RTS pre 2 minuta
Nacija je uz vas! Evo gde možete gledati istorijski okršaj Srbije i Austrije na EP u Danskoj!

Nacija je uz vas! Evo gde možete gledati istorijski okršaj Srbije i Austrije na EP u Danskoj!

Kurir pre 7 minuta
Demon protiv Međeda

Demon protiv Međeda

B92 pre 47 minuta
Na ovaj scenario niko nije računao, rukometaši Srbije drže sve u svojim rukama na EP, jedna stvar brine

Na ovaj scenario niko nije računao, rukometaši Srbije drže sve u svojim rukama na EP, jedna stvar brine

Telegraf pre 7 minuta
Hamad Međedović dobio protivnika u drugom kolu: Igraće protiv Top 10 igrača i skoro čitavog stadiona!

Hamad Međedović dobio protivnika u drugom kolu: Igraće protiv Top 10 igrača i skoro čitavog stadiona!

Telegraf pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Australian OpenHamad Međedović

Sport, najnovije vesti »

Novakov novi put ka 25. grend slemu kreće od Pedra Martineza

Novakov novi put ka 25. grend slemu kreće od Pedra Martineza

RTS pre 42 minuta
Rukometaši Srbije protiv Austrije za plasman među najboljih 12 u Evropi (RTS 1, 18.00)

Rukometaši Srbije protiv Austrije za plasman među najboljih 12 u Evropi (RTS 1, 18.00)

RTS pre 42 minuta
Očajno šutersko veče Denvera, Šarlot lako odneo pobedu iz Kolorada

Očajno šutersko veče Denvera, Šarlot lako odneo pobedu iz Kolorada

RTS pre 22 minuta
Toronto bez šanse u Los Anđelesu, rutinski trijumf Lejkersa

Toronto bez šanse u Los Anđelesu, rutinski trijumf Lejkersa

RTS pre 12 minuta
Međedović u drugom kolu Australijan opena, čeka ga težak izazov

Međedović u drugom kolu Australijan opena, čeka ga težak izazov

RTS pre 2 minuta