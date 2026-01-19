"Sramota!" Nik Kalates o najnovijim vestima iz KK Partizan

Košarkaš Partizana Nik Kalates izjavio je danas pred utakmicu 23. kola Evrolige da očekuje da "crno-beli" odigraju dobar meč protiv Bajerna i dodao da njegova ekipa mora da igra bolje u nastavku sezone.

FOTO: N. Skenderija Košarkaši Partizana gostovaće uu utorak od 20.30 časova ekipi Bajerna u utakmici 23. kola Evrolige. "Crno-beli" će potom u petak u istom terminu, a takođe u Minhenu, "dočekati" Hapoel iz Tel Aviva u 24. kola Evrolige. "Moramo da pokažemo reakciju, izgubili smo 40 razlike kod kuće, igrali smo loše. Očekujem da budemo bolji, moramo da se potrudimo da u Minhenu odigramo dobru utakmicu. Nije ovo slika koju da treba prikažemo. Očigledno ne igramo