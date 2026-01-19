"Sramota!" Nik Kalates o najnovijim vestima iz KK Partizan

Večernje novosti pre 2 sata
"Sramota!" Nik Kalates o najnovijim vestima iz KK Partizan

Košarkaš Partizana Nik Kalates izjavio je danas pred utakmicu 23. kola Evrolige da očekuje da "crno-beli" odigraju dobar meč protiv Bajerna i dodao da njegova ekipa mora da igra bolje u nastavku sezone.

FOTO: N. Skenderija Košarkaši Partizana gostovaće uu utorak od 20.30 časova ekipi Bajerna u utakmici 23. kola Evrolige. "Crno-beli" će potom u petak u istom terminu, a takođe u Minhenu, "dočekati" Hapoel iz Tel Aviva u 24. kola Evrolige. "Moramo da pokažemo reakciju, izgubili smo 40 razlike kod kuće, igrali smo loše. Očekujem da budemo bolji, moramo da se potrudimo da u Minhenu odigramo dobru utakmicu. Nije ovo slika koju da treba prikažemo. Očigledno ne igramo
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Penjaroja bez dvojice igrača na bajern: Za sada je teško takmičiti se u Evroligi, imamo mnogo problema

Penjaroja bez dvojice igrača na bajern: Za sada je teško takmičiti se u Evroligi, imamo mnogo problema

Dnevnik pre 1 sat
Najviše mrzim to pitanje! Obradović pred duplo kolo Evrolige: Postoji plan, ali ako neko prvi udari jako...

Najviše mrzim to pitanje! Obradović pred duplo kolo Evrolige: Postoji plan, ali ako neko prvi udari jako...

Dnevnik pre 1 sat
Obradović: Razumeju se pogledom, to je delom i moja zasluga

Obradović: Razumeju se pogledom, to je delom i moja zasluga

Sport klub pre 49 minuta
Da li će Jović i Dimitrijević igrati protiv Partizana?

Da li će Jović i Dimitrijević igrati protiv Partizana?

Sportske.net pre 1 sat
Bonga pred duel u ‘svom’ Minhenu: „Izgubite nekoliko utakmica zaredom i to nije lako!“

Bonga pred duel u ‘svom’ Minhenu: „Izgubite nekoliko utakmica zaredom i to nije lako!“

Hot sport pre 2 sata
"Neverovatno! Kakav čovek" Donatas Motijeunas pred Monako - Crvena zvezda ne može da dođe sebi zbog jednog saigrača

"Neverovatno! Kakav čovek" Donatas Motijeunas pred Monako - Crvena zvezda ne može da dođe sebi zbog jednog saigrača

Večernje novosti pre 1 sat
Kad i gde možete gledati meč Bajern – Partizan?

Kad i gde možete gledati meč Bajern – Partizan?

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanEvroligaMinhenkk partizan

Sport, najnovije vesti »

Oglasio se tragičar finala Kupa afričkih nacija: Duša me boli…

Oglasio se tragičar finala Kupa afričkih nacija: Duša me boli…

Danas pre 14 minuta
Srbija izgubila od Austrije i ispustila šansu da se pobedom direktno plasira u narednu fazu Evropskog prvenstva

Srbija izgubila od Austrije i ispustila šansu da se pobedom direktno plasira u narednu fazu Evropskog prvenstva

Danas pre 54 minuta
Milosavljev za RTS: Nismo bili kompaktni i nismo se držali dogovora

Milosavljev za RTS: Nismo bili kompaktni i nismo se držali dogovora

RTS pre 24 minuta
Srbija poražena od Austrije, Španija kovač srpske sreće

Srbija poražena od Austrije, Španija kovač srpske sreće

RTS pre 33 minuta
Gonzales: Vidite rezultat i zaključite koliko smo bili blizu

Gonzales: Vidite rezultat i zaključite koliko smo bili blizu

RTS pre 14 minuta