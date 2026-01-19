MOL kupuje 56,15 odsto NIS-a, pregovara i sa ADNOK-om

Vesti online pre 32 minuta  |  RTS.rs, Vesti online (J. V.)
MOL kupuje 56,15 odsto NIS-a, pregovara i sa ADNOK-om

Đedović Handanović: MOL i Gaspromnjeft dogovorili osnovne odredbe kupoprodajnog ugovora za NIS

MOL Grupa je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma (Heads of Agreement) sa kompanijom “Gaspromnjeft” o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji Naftna industrija Srbije, saopštio je MOL. Planira se potpisivanje ugovora o kupoprodaji do 31. marta. Strane planiraju da ugovor o kupoprodaji potpišu do 31. marta, navodi se u saopštenju i napominje, da je za zaključenje transakcije, između ostalog, neophodna saglasnost OFAK-a kao i drugih
Ključne reči

naftna industrija srbijesrbijavestiMOLGaspromnjeft

