NIS: Počela priprema za vraćanje u rad rafinerije u Pančevu

Vesti online pre 1 sat  |  Fonet (P. V.)
NIS: Počela priprema za vraćanje u rad rafinerije u Pančevu

Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je danas da su u rafineriji nafte Pančevo započete startne aktivnosti koje će omogućiti ponovno uspostavljanje komercijalnog rada proizvodnih postrojenja, a prva isporuka naftnih derivata iz rafinerije očekuje se 27. januara.

Navedeno je da se startne aktivnosti odvijaju prema utvrđenom rasporedu, u skladu sa internim procedurama kompanije i uz poštovanje najviših ekoloških standarda i pravila bezbednosti i zdravlja na radu. Imajući u vidu uvezene količine sirove nafte, kao i sirovu naftu proizvedenu na domaćim naftnim poljima, planirano je da rafinerija radi tokom celog februara, dok će dalji rad biti usklađen sa odlukama o omogućavanju operativnih delatnosti kompanije, navodi NIS.
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Počela isporuka sirove nafte u Srbiju nakon gotovo 100 dana od početka sankcija koje su SAD uvela NI

Počela isporuka sirove nafte u Srbiju nakon gotovo 100 dana od početka sankcija koje su SAD uvela NI

Radio sto plus pre 1 sat
Počela isporuka sirove nafte u Srbiju nakon gotovo 100 dana od početka sankcija koje su SAD uvela NIS-u

Počela isporuka sirove nafte u Srbiju nakon gotovo 100 dana od početka sankcija koje su SAD uvela NIS-u

Radio sto plus pre 1 sat
Gagić: Prvi derivati iz rafinerije 26. januara, isporuka narednog dana, pokrenuti svi pogoni

Gagić: Prvi derivati iz rafinerije 26. januara, isporuka narednog dana, pokrenuti svi pogoni

Euronews pre 1 sat
Rafinerija u Pančevu ponovo kreće sa radom – prve isporuke već 27. januara

Rafinerija u Pančevu ponovo kreće sa radom – prve isporuke već 27. januara

RTK pre 2 sata
NIS najavljuje 27.januara prve isporuke derivata iz rafinerije u Pančevu

NIS najavljuje 27.januara prve isporuke derivata iz rafinerije u Pančevu

Bloomberg Adria pre 2 sata
Prve isporuke derivata iz rafinerije u Pančevu 27. januara

Prve isporuke derivata iz rafinerije u Pančevu 27. januara

Biznis.rs pre 1 sat
NIS najavljuje 27. januara prve isporuke derivata iz rafinerije u Pančevu

NIS najavljuje 27. januara prve isporuke derivata iz rafinerije u Pančevu

Bloomberg Adria pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Pančevonaftasrbijavestirafinerija

Ekonomija, najnovije vesti »

ChatGPT menja pravila, uvodi se novina koja će razbesneti korisnike

ChatGPT menja pravila, uvodi se novina koja će razbesneti korisnike

Kamatica pre 1 minut
Do 31. januara podnošenje zahteva za refakciju akciza na gorivo za račune iz 2025.

Do 31. januara podnošenje zahteva za refakciju akciza na gorivo za račune iz 2025.

RTV pre 1 minut
Prodaja polovnih automobila u Srbiji u 2025. godini veća za 9 odsto u odnosu na 2024.

Prodaja polovnih automobila u Srbiji u 2025. godini veća za 9 odsto u odnosu na 2024.

RTV pre 1 minut
Middle Island potvrdio značajne mineralizacije bakra kod Priboja - Nastavljaju bušenje

Middle Island potvrdio značajne mineralizacije bakra kod Priboja - Nastavljaju bušenje

Ekapija pre 6 minuta
Još osamnaest dana za upis nelegalnih objekata u katastar

Još osamnaest dana za upis nelegalnih objekata u katastar

Vranje news pre 21 minuta