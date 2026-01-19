Srbija predložila rešenja za ublažavanje ograničenja boravka vozača u Šengenskom prostoru

Premijer Đuro Macut razgovarao je sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom o pitanju ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru, problemu sa kojim se vozači iz Srbije suočavaju u svakodnevnom radu.

Premijer Macut je Bekeratu predao non-pejper u kojem su navedeni predlozi rešenja, u cilju očuvanja konkurentnosti, efikasnosti transporta i kontinuiteta trgovinskih i investicionih tokova. Predlozi su izmena pravila 90/180 za profesionalne vozače i poseban status regiona u okviru Sistema ulaska i izlaska (EES), saopšteno je iz Vlade Srbije. Premijer Macut je rekao da je od uvođenja elektronskog sistema kontrole granica ovaj problem eskalirao i preti da u