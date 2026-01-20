Uživo Brojni skupovi i diskusije: Vučić u Davosu na važnim sastancima sa svetskom elitom FOTO

B92 pre 14 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Davosu gde prisustvuje Svetskom ekonomskom forumu.

Tokom boravka u švajcarskom gradu Davosu, Vučić će imati mnogobrojne bilateralne susrete sa svetskim i evropskim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih kompanija. Vučić je ranije najavio da će na forumu imati više od 60 različitih susreta i istakao da je taj skup idealna prilika za sastanke sa mnogim svetskim liderima kao i za rešavanje važnih stvari za Srbiju. Kako prenose svetski mediji, važan gost u
