Vučić iz Davosa: Obećali smo leteće taksije do Ekspa - to privodimo kraju VIDEO

B92 pre 34 minuta
Vučić iz Davosa: Obećali smo leteće taksije do Ekspa - to privodimo kraju VIDEO

U Davosu je danas zvanično otvoren 56. Svetski ekonomski forum kom prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Imaćemo sastanak sa američkom kompanijom Archer iz Kalifornije. Obećali smo leteće taksije i čuda do Ekspa i te stvari polako privodimo kraju", rekao je Vučić iz Davosa. "Znate da ne mogu da govorim o tome do sutra u 15 sati ali obećali smo leteći taksi za Ekspo, pa ćemo to finalizovati sutra", dodao je. Kada je reč o govoru Ursule fon der Lajen, Vučić je rekao da je zapisivao sve važne stvari odnosno od vitalne važnosti za Srbiju. "Ursula ponovila dvaput, na
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vučić iz Davosa: Fon der Lajen u govoru više puta naglasila tzv. trajan politički razvod između SAD i EU

Vučić iz Davosa: Fon der Lajen u govoru više puta naglasila tzv. trajan politički razvod između SAD i EU

Euronews pre 7 minuta
Obećali smo leteće taksije, danas imamo sastanak sa kompanijom iz Kalifornije. Predsednik Vučić se obratio iz Davosa: Hoćemo…

Obećali smo leteće taksije, danas imamo sastanak sa kompanijom iz Kalifornije. Predsednik Vučić se obratio iz Davosa: Hoćemo da čuvamo svoj suverenitet i nezavisnost, sačuvaćemo zemlju.

Dnevnik pre 34 minuta
Vučić u Davosu - slede važni razgovori sa više od 60 svetskih lidera; Zvanično otvoren Svetski ekonomski forum

Vučić u Davosu - slede važni razgovori sa više od 60 svetskih lidera; Zvanično otvoren Svetski ekonomski forum

B92 pre 1 sat
Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Beta pre 3 sata
Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Radio sto plus pre 2 sata
Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Serbian News Media pre 3 sata
Predsednik u Davosu na brojnim skupovima i diskusijama svetskih lidera

Predsednik u Davosu na brojnim skupovima i diskusijama svetskih lidera

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeKalifornijaDavos

Politika, najnovije vesti »

Šta znači set pravosudnih zakona koje će vladajuća većina usvojiti: politička odmazda po hitnom postupku

Šta znači set pravosudnih zakona koje će vladajuća većina usvojiti: politička odmazda po hitnom postupku

Mašina pre 22 minuta
Lavrov: Dogovor o prodaji NIS-a ne bi bio postignut da nije u interesu Rusije

Lavrov: Dogovor o prodaji NIS-a ne bi bio postignut da nije u interesu Rusije

Insajder pre 22 minuta
Vučić prihvata da se proveri poreklo imovine, ali da se ispita i za "svih 250 blokadera s liste"

Vučić prihvata da se proveri poreklo imovine, ali da se ispita i za "svih 250 blokadera s liste"

N1 Info pre 2 minuta
Manojlović: Za šta se troši novac građana Beogradu kad nema novih infrastrukturnih projekata

Manojlović: Za šta se troši novac građana Beogradu kad nema novih infrastrukturnih projekata

Danas pre 7 minuta
Vučić iz Davosa: Fon der Lajen u govoru više puta naglasila tzv. trajan politički razvod između SAD i EU

Vučić iz Davosa: Fon der Lajen u govoru više puta naglasila tzv. trajan politički razvod između SAD i EU

Euronews pre 7 minuta