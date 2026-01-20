Ekonomski identitet Evroazije Vučić u Davosu: "Male države dobijaju na značaju u svetu bez pravila" (video)

Ekonomski identitet Evroazije Vučić u Davosu: "Male države dobijaju na značaju u svetu bez pravila" (video)

Vidimo velike promene koje se dešavaju, a uloga naših zemalja, koje su male, biće sve važnije, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je na panelu "Definisanje ekonomskog identiteta Evroazije", naveo da svi vide velike promene u svetu u kome više nema pravila i ne poštuju se Ujedinjene nacije, da će uloga malih zemalja postati sve važnija i da je važno da sarađuju i rade zajedno.

Vučić izjavio je u Davosu da je iznenađen velikim interesovanjem za panel na kojem učestvuje, u trenutku kada su globalna pažnja i razgovori gotovo u potpunosti usmereni na sutrašnje obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa, kao i na analize govora francuskog predsednika Emanuela Makrona i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen. „Iskreno, iznenađen sam koliko je veliko interesovanje za ovaj panel. Svi uglavnom govore o Trampovom obraćanju i
