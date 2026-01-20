(Video) Stravičan prizor u Zemunu! Automobilom uleteo u zgradu, zadnji deo vozila viri napolju: Vozač prebačen na reanimaciju

Blic pre 1 sat
(Video) Stravičan prizor u Zemunu! Automobilom uleteo u zgradu, zadnji deo vozila viri napolju: Vozač prebačen na reanimaciju…

U Zemunu je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je automobil udario u zgradu Incident se dogodio na uglu Glavne ulice i Ulice cara Dušana oko pola sata posle ponoći Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Zemunu kada je muškarac automobilom udario u zgradu.

Prema prvim informacijama, do saobraćajne nesreće je došlo kada je automobil udario u zgradu i tom prilikom uleteo u objekat. Sve se odigralo oko pola sata posle ponoći došlo oko pola sata posle ponoći na uglu Glavne ulice i Ulice cara Dušana u Zemunu. Povređeni muškarac (50) je prevezen u crvenu zonu reanimacije Urgentnog centra. Kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža, zadnji deo automobila viri iz zgrade, a na licu mesta intervenisala je jedinica
