(Video) "Verujem da ćemo se vratiti sa dobrim vestima" Oglasio se Vučić iz Davosa: "Za nas je važno da u svetu bez principa sačuvamo mir"

Blic pre 3 sata
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otputovao je u Davos radi učešća na Svetskom ekonomskom forumu "Naravno, svi pričaju samo o dolasku Donalda Tramp" Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otputovao je u Davos, gde će učestvovati na 56. godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma (WEF) i prisustvovati nizu skupova i diskusija svetskih lidera. On se sada obratio građanima i podelio video sa večere u Švajcarskoj, istakavši da ga sutra tokom celog dana očekuju važni
Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti s dobrim vestima za Srbiju

Danas pre 2 sata
Aleksandar VučićPredsednik SrbijeDonald TrampDavos

Vučić bi bio najbolji svedok saradnik

Radar pre 2 sata
Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti s dobrim vestima za Srbiju

Danas pre 2 sata
Blic pre 3 sata
