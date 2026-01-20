Zastrašujući snimak ubistva Stefana Savića Ubili ga za 30 sekundi, nakon zločina odšetali kao da se ništa nije desilo: Ubica uhapšen u Španiji

Stefan Savić, 23-godišnji MMA borac i reprezentativac Srbije, brutalno je ubijen u blizini luksuznog restorana "Dorćoleta" Vasilije Gačević, osumnjičeni, bio je u bekstvu skoro dve godine Stefan Savić (23), srpski reprezentativac i MMA borac, brutalno je ubijen u februaru 2024. godine na Dorćolu.

Vasilije Gačević, osumnjičeni za ubistvo, uhapšen je u Španiji. Nadzorne kamere snimile su trenutak napada, a kako se vidi na snimku, dvojica napadača monstruozno ubijaju nesrećnog MMA borca Stefana Savića. Za ovo ubistvo osumnjičeni su Vasilije Gačević i Marko Daničić. Na snimku do kojeg je neposredno nakon ubistva ekskluzivno došao "Blic", a koji traje nešto manje od 2 minuta vidi se Stefan kako beži dok ga jure dvojica muškaraca. Kako se vidi na snimku, Stefan
