Lavrov pohvalio dogovor, Srbija planira pet odsto iz Molovog udela u NIS-u

Bloomberg Adria pre 40 minuta  |  Ana Ristović
Lavrov pohvalio dogovor, Srbija planira pet odsto iz Molovog udela u NIS-u

Dogovor da mađarska naftna kompanija Mol preuzme ruski većinski paket u Naftnoj industriji Srbije (NIS) od 56,15 odsto akcija delimično je zatvorio pitanje izlaska Gazprom Nefta iz vlasništva - što je, kako se zasad čini, zadovoljilo ruske predstavnike.

Istovremeno, dogovor je ostavio u vazduhu ono o čemu se nedeljama govorilo: Da li bi se i kada u novoj vlasničkoj strukturi našli država Srbija i potencijalni emiratski investitor Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)? "Ako sporazum između Gazprom Nefta i Mola o prodaji udela u NIS ne bi bio povoljan za Rusiju, do tog dogovora ne bi ni došlo", izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u utorak, dan posle vesti o tome da je Mol spreman da preuzme
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Mađarska i Rusija postigle dogovor o kupovini NIS-a

Mađarska i Rusija postigle dogovor o kupovini NIS-a

Mašina pre 26 minuta
Lavrov: Dogovor o prodaji NIS-a ne bi bio postignut da nije u interesu Rusije

Lavrov: Dogovor o prodaji NIS-a ne bi bio postignut da nije u interesu Rusije

N1 Info pre 5 minuta
Godišnja konferencija Sergeja Lavrova: „Ugrožen nastavak postojanja NATO“

Godišnja konferencija Sergeja Lavrova: „Ugrožen nastavak postojanja NATO“

Danas pre 11 minuta
Lavrov: Dogovor o prodaji NIS-a ne bi bio postignut da nije u interesu Rusije

Lavrov: Dogovor o prodaji NIS-a ne bi bio postignut da nije u interesu Rusije

Nova pre 11 minuta
Lavrov: NATO se ozbiljno priprema za rat protiv Rusije /video/

Lavrov: NATO se ozbiljno priprema za rat protiv Rusije /video/

Sputnik pre 15 minuta
Lavrov: Prodaja NIS-a mađarskom MOL-u je u interesu Rusije

Lavrov: Prodaja NIS-a mađarskom MOL-u je u interesu Rusije

SEEbiz pre 15 minuta
Lavrov se plaši rata

Lavrov se plaši rata

Vesti online pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

GazpromSergej LavrovRusijaMađarskaMOL

Svet, najnovije vesti »

Mađarska i Rusija postigle dogovor o kupovini NIS-a

Mađarska i Rusija postigle dogovor o kupovini NIS-a

Mašina pre 26 minuta
Lavrov: Dogovor o prodaji NIS-a ne bi bio postignut da nije u interesu Rusije

Lavrov: Dogovor o prodaji NIS-a ne bi bio postignut da nije u interesu Rusije

N1 Info pre 5 minuta
Zvanično otvoren Svetski ekonomski forum u Davosu, prisustvuje i Vučić

Zvanično otvoren Svetski ekonomski forum u Davosu, prisustvuje i Vučić

N1 Info pre 25 minuta
Zvanično otvoren Svetski ekonomski forum u Davosu, prisustvuje i Vučić

Zvanično otvoren Svetski ekonomski forum u Davosu, prisustvuje i Vučić

RTV pre 21 minuta
Počinje Davos: Forum s nelagodom očekuje Trampa – ko još dolazi, a kome je dolazak na kraju zabranjen?

Počinje Davos: Forum s nelagodom očekuje Trampa – ko još dolazi, a kome je dolazak na kraju zabranjen?

Nova ekonomija pre 25 minuta