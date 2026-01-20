Lavrov pohvalio dogovor, Srbija planira pet odsto iz Molovog udela u NIS-u

Dogovor da mađarska naftna kompanija Mol preuzme ruski većinski paket u Naftnoj industriji Srbije (NIS) od 56,15 odsto akcija delimično je zatvorio pitanje izlaska Gazprom Nefta iz vlasništva - što je, kako se zasad čini, zadovoljilo ruske predstavnike.

Istovremeno, dogovor je ostavio u vazduhu ono o čemu se nedeljama govorilo: Da li bi se i kada u novoj vlasničkoj strukturi našli država Srbija i potencijalni emiratski investitor Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)? "Ako sporazum između Gazprom Nefta i Mola o prodaji udela u NIS ne bi bio povoljan za Rusiju, do tog dogovora ne bi ni došlo", izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u utorak, dan posle vesti o tome da je Mol spreman da preuzme