Policija ima osumnjičene za krađu železničkog bakra i opreme

Bujanovac, 20. januar 2026. (foto arhiva) – Policija u Vranju ima osumnjičene za krađu bakarne užadi i opreme iz garaže Infrastrukture železnice Srbije u ovom gradu.

Kako navode iz Policijske uprave Vranje, rasvetljeno je krivično delo teška krađa i Osnovnom javnom tužilaštvu u ovom gradu podneta je krivična prijava protiv J.Š. (1991), M.M.(1984) i G.I.(2004), svi iz Vranja, zbog sumnje da su izvršili ovo krivično delo. “Sumnja se da su oni, u toku noći 13. januara ove godine, u Vranju, obili garažu Infrastrukture železnice Srbije i iz nje ukrali bakarnu užad i opremu”, saopšteno je danas.