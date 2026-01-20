Godišnja konferencija Sergeja Lavrova: „Grenland nije prirodni deo Danske, ugrožen nastavak postojanja NATO“

Danas pre 3 sata  |  S. D.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov smatra da nesloga oko Grenlanda ugrožava „nastavak postojanja NATO-a kao ujedinjenog bloka“, prenosi CNN.

Lavrov je danas na godišnjoj konferenciji rekao da je diplomatski sukob između SAD i Evrope oko suvereniteta Grenlanda otkrio „krizne trendove“ unutar zapadnog društva. Govoreći na konferenciji za novinare u Moskvi, rekao je da podele ugrožavaju nastavak postojanja NATO-a kao koherentnog saveza. „Pre je bilo teško zamisliti da bi rasprave oko Grenlanda dovele do pitanja održavanja jedinstva NATO-a“, rekao je novinarima u ruskoj prestonici. Unutar zapadnog društva,
NATOMoskvaSergej LavrovDanskaGrenlandCNN

