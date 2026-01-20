Grci trijumfovali u derbiju grupe, sada je izvesnije ko bi mogao na Srbiju u polufinalu

Vaterpolisti Grčke su pobedili selekciju Italije u meču grupe F rezultatom 15:13 (2:1, 4:3, 4:3, 5:6) i tako obezbedili plasman u polufinale Evropskog prvenstva.

Grci su tako trijumfom u derbiju grupe F, postali pored Srbije jedina selekcija koja je obezbedila plasman u polufinale šampionata Evrope. Poraženi Italijani će tako u međusobnom duelu sa Hrvatskom, koja je ubedljivo savladala Tursku rezultatom 22:9, u sredu od 18.30 odrediti ko će se kao drugoplasirani u grupi F plasirati u polufinale. Upravo će Srbija, ukoliko sutra od 20.30 savlada Crnu Goru, igrati u polufinalu protiv boljeg iz okršaja Italije i Hrvatske.