Srbija izgubila od Austrije i ispustila šansu da se pobedom direktno plasira u narednu fazu Evropskog prvenstva

Rukometaši Srbije izgubili su od selekcije Austrije u meču trećeg kola grupe A Evropskog prvenstva rezultatom 26:25 (12:13, 14:12).

Za konačan rasplet je ostalo još da se sačeka duel Nemačke i Španije od 20.30 , a Srbiji igra pobeda Španaca. U tom slučaju bi se napravio krug između Srbije, Austrije i Nemačke, a Srbija bi išla u narednu fazu takmičenja. Nije Srbiji protiv Austrije pomoglo ni sjajno izdanje golmana Dejana Milosavljeva, koji je briljirao na golu tokom celog meča. Imao je 13 ostvarenih odbrana, a Nemanja Ilić je dao šest golova. Tokom čitavog prvog poluvremena je viđena egal