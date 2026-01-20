Srbija izgubila od Austrije i ispustila šansu da se pobedom direktno plasira u narednu fazu Evropskog prvenstva

Danas pre 9 minuta  |  V. R.
Rukometaši Srbije izgubili su od selekcije Austrije u meču trećeg kola grupe A Evropskog prvenstva rezultatom 26:25 (12:13, 14:12).

Za konačan rasplet je ostalo još da se sačeka duel Nemačke i Španije od 20.30 , a Srbiji igra pobeda Španaca. U tom slučaju bi se napravio krug između Srbije, Austrije i Nemačke, a Srbija bi išla u narednu fazu takmičenja. Nije Srbiji protiv Austrije pomoglo ni sjajno izdanje golmana Dejana Milosavljeva, koji je briljirao na golu tokom celog meča. Imao je 13 ostvarenih odbrana, a Nemanja Ilić je dao šest golova. Tokom čitavog prvog poluvremena je viđena egal
Srbija bez plasmana u narednu fazu Evropskog prvenstva: Rukometaši Nemačke savladali Španiju

Srbija bez plasmana u narednu fazu Evropskog prvenstva: Rukometaši Nemačke savladali Španiju

Danas pre 2 sata
Danas pre 9 minuta
