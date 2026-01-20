Tramp zapretio carinama od 200 odsto na francuska vina da bi naterao Makrona da se pridruži Odboru za mir

Danas pre 49 minuta  |  Beta
Tramp zapretio carinama od 200 odsto na francuska vina da bi naterao Makrona da se pridruži Odboru za mir

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će uvesti carine od 200 odsto na francuska vina i šampanjce, kako bi naterao francuskog predsednika Emanuela Makrona da se priključi njegovoj inicijativi „Odbor za mir“.

Trampova inicijativa, koja ima za cilj rešavanje globalnih konflikata, a prvo bi radila na sprovođenju primirja u Gazi, dovodi u pitanje ulogu Ujedinjenih nacija, a izvor blizak Makronu rekao je da francuski predsednik namerava da odbije poziv da se priključi, piše Rojters. Kada su ga pitali o stavu Makrona, Tramp je odgovorio: „Da li je to rekao? Pa, niko ga ne želi, jer će vrlo brzo otići s funkcije“. „Staviću 200 odsto carinu na njegova vina i šampanjce, pa će
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Fon der Lajen u Davosu: Suverenitet Grenlanda nije predmet pregovora, EU i SAD zajednički za bezbednost Arktika

Fon der Lajen u Davosu: Suverenitet Grenlanda nije predmet pregovora, EU i SAD zajednički za bezbednost Arktika

Insajder pre 49 minuta
EUalajv: Hladan odgovor Evrope na Trampov poziv u Odbor za mir, velike sile uzdržane

EUalajv: Hladan odgovor Evrope na Trampov poziv u Odbor za mir, velike sile uzdržane

Beta pre 4 minuta
Tramp ucenjuje Makrona: Ako ne uđe u moj Odbor za mir, dobija carine od 200 odsto na vino i šampanjac

Tramp ucenjuje Makrona: Ako ne uđe u moj Odbor za mir, dobija carine od 200 odsto na vino i šampanjac

Radio 021 pre 54 minuta
"Gradimo Uniju štednje i investicija"! Ursula fon der Lajen u Davosu o trajnim promena poretka EU: Govor koji je pratila…

"Gradimo Uniju štednje i investicija"! Ursula fon der Lajen u Davosu o trajnim promena poretka EU: Govor koji je pratila poslovna elita

Blic pre 54 minuta
Netanjahu dobio poziv da se pridruži Odboru za mir za Gazu

Netanjahu dobio poziv da se pridruži Odboru za mir za Gazu

NIN pre 49 minuta
EUalajv: Hladan odgovor Evrope na Trampov poziv u Odbor za mir, velike sile uzdržane

EUalajv: Hladan odgovor Evrope na Trampov poziv u Odbor za mir, velike sile uzdržane

Serbian News Media pre 4 minuta
Kraj sveta koji poznajemo; Srušeno je sve i Ursula to zna...

Kraj sveta koji poznajemo; Srušeno je sve i Ursula to zna...

B92 pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersDonald TrampFrancuskaGaza

Svet, najnovije vesti »

Fon der Lajen u Davosu: Suverenitet Grenlanda nije predmet pregovora, EU i SAD zajednički za bezbednost Arktika

Fon der Lajen u Davosu: Suverenitet Grenlanda nije predmet pregovora, EU i SAD zajednički za bezbednost Arktika

Insajder pre 49 minuta
U petak hitna sednica Saveta UN za ljudska prava o Iranu zbog nasilja nad demonstrantima

U petak hitna sednica Saveta UN za ljudska prava o Iranu zbog nasilja nad demonstrantima

N1 Info pre 29 minuta
EUalajv: Hladan odgovor Evrope na Trampov poziv u Odbor za mir, velike sile uzdržane

EUalajv: Hladan odgovor Evrope na Trampov poziv u Odbor za mir, velike sile uzdržane

Beta pre 4 minuta
Velika Britanija razmatra zabranu društvenih mreža za tinejdžere po ugledu na Australiju

Velika Britanija razmatra zabranu društvenih mreža za tinejdžere po ugledu na Australiju

Beta pre 4 minuta
Tramp ucenjuje Makrona: Ako ne uđe u moj Odbor za mir, dobija carine od 200 odsto na vino i šampanjac

Tramp ucenjuje Makrona: Ako ne uđe u moj Odbor za mir, dobija carine od 200 odsto na vino i šampanjac

Radio 021 pre 54 minuta