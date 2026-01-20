Tramp zapretio carinama od 200 odsto na francuska vina da bi naterao Makrona da se pridruži Odboru za mir

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će uvesti carine od 200 odsto na francuska vina i šampanjce, kako bi naterao francuskog predsednika Emanuela Makrona da se priključi njegovoj inicijativi „Odbor za mir“.

Trampova inicijativa, koja ima za cilj rešavanje globalnih konflikata, a prvo bi radila na sprovođenju primirja u Gazi, dovodi u pitanje ulogu Ujedinjenih nacija, a izvor blizak Makronu rekao je da francuski predsednik namerava da odbije poziv da se priključi, piše Rojters. Kada su ga pitali o stavu Makrona, Tramp je odgovorio: „Da li je to rekao? Pa, niko ga ne želi, jer će vrlo brzo otići s funkcije“. „Staviću 200 odsto carinu na njegova vina i šampanjce, pa će