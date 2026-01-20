(Video) Ovo su pesme koje su obeležile karijeru Beti Đorđević od „Počnimo ljubav ispočetka“ do večnih numera koje se i danas pevaju

Dnevnik pre 2 sata
(Video) Ovo su pesme koje su obeležile karijeru Beti Đorđević od „Počnimo ljubav ispočetka“ do večnih numera koje se i danas…

Pevačica Blagica Beti Đorđević, preminula je 80. godini, a tokom karijere pevala je hitove koji se i dan danas pevaju.

Publika će je najviše pamtiti po nezaboravnom hitu "Počnimo ljubav ispočetka". Blagica Beti Đorđević rođena je u Kumanovu 1946. godine. Na muzičku scenu tadašnje Jugoslavije, kročila je krajem 60-tih godina. Prvi singl "Kraj moje tuge" objavila je 1974. godine. Od tada do početka 80-tih godina, objavila je desetak singlova, te nastupala na festivalima: Beogradsko proleće, Hit parada, Opatija, Split… Veliku popularnost donela joj je pesma "Počnimo ljubav ispočetka",
