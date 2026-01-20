Evropski parlament zamrznuo ratifikaciju trgovinskog sporazuma EU-SAD posle Trampovih pretnji

Evropski parlament odlučio je da zamrzne proces ratifikacije trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, kao odgovor na najnovije pretnje američkog predsednika Donalda Trampa, potvrdile su danas glavne političke grupacije u EP.

Ovu meru podržali su socijaldemokrate (S&D) i poslanici Evropske narodne partije (EPP), dok je ona izazvala podele među evropskim nacionalističkim strankama. Predsednica poslaničke grupe S&D Iratkse Garsija Peres izjavila je novinarima da među političkim grupama postoji "većinski dogovor" da se zamrzne trgovinski sporazum koji su EU i SAD postigli prošle godine, piše Figaro. Najveća politička grupa u EP, EPP, takođe je potvrdila obustavu daljih razgovora o tom