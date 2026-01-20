Hronologija tragedije: Kako je došlo do sudara vozova u Španiji i zašto nesreću opisuju kao "zaista čudnu"

Najmanje 40 ljudi je poginulo, a više od 120 je povređeno u sudaru dva voza u Španiji, u blizini grada Adamuz u Andaluziji.

Do nesreće je došlo pri velikoj brzini oba voza. Dok istraga traje, u Španiji je proglašena trodnevna žalost, a nesreća je čak opisana kao "veoma čudna". Tim Sky News za podatke i forenziku analizirao je kako je došlo do tragedije. Hronologija nesreće Pre nesreće, voz kojim je upravljala privatna kompanija Iryo i koji je prevozio oko 300 putnika krenuo je iz Malage ka prestonici Madridu u 18.40 časova. Drugi voz, koji je prevozio gotovo 200 ljudi i kojim upravlja