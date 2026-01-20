Poljska privremeno zatvara aerodrome za civilne letove

Euronews pre 27 minuta  |  Autor: Tanjug
Aerodromi u Žešovu i Lublinu na istoku Poljske privremeno su obustavili civilne operacije kako bi omogućili nesmetano kretanje vojnih aviona, saopštila je Poljska agencija za vazdušne navigacione usluge (PANSA). "U vezi sa potrebom da se obezbedi sloboda delovanja vojne avijacije, aerodromi u Žešovu i Lublinu su obustavili letove", navela je PANSA. Rusija je sinoć napala Kijev balističkim raketama i dronovima, zbog čega su izbili požari na infrastrukturnim
Ključne reči

AerodromRusijaPoljskaKijevpožar

