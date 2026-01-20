Tramp pohvalio sam sebe: Niko nikada nije učinio više za NATO od mene, "nijedna osoba, niti predsednik"
Euronews pre 1 sat | Autor: Tanjug
Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas da niko, "nijedna osoba, niti predsednik", nikada nije učinila više za NATO od njega samog. "Da se ja nisam pojavio, sada ne bi bilo NATO-a! Bio bi na smetlištu istorije.
Tužno, ali istinito", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social. Tramp je zapretio u subotu uvođenjem carina od 10 odsto od 1. februara na robu iz Velike Britanije, Norveške i šest država EU uključenih u arktičke vojne vežbe na Grenlandu, koje bi se primenjivale dok se ne postigne dogovor o američkoj kupovini Grenlanda. Danska i evropske zemlje koje su uključene u vežbe su članice NATO-a. Danska premijerka Mete Frederiksen rekla je da bi intervencija