Uživo Forum u Davosu: Tramp najavio put na Svetski ekonomski forum: Siguran sam da me tamo jako radosno čekaju

Euronews pre 26 minuta  |  Autor: Euronews Srbija,
Godišnji 56. sastanak Svetskog ekonomskog foruma (WEF) počeo je sinoć i traje do 23. januara u Davosu pod sloganom "Duh dijaloga" i okupiće svetske lidere iz politike, biznisa, civilnog društva i akademske zajednice, s ciljem da kroz dijalog odgovore na ključne globalne izazove i utvrde prioritete za naredni period.

Među 3.000 učesnika iz 130 zemalja koji se očekuju u alpskom odmaralištu ove godine biće gotovo 400 visokih političkih zvaničnika uključujući oko 65 šefova država i vlada, među kojima je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i 850 izvršnih direktora i predsednika vodećih svetskih kompanija. Programom je predviđeno da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom foruma obrati na sesiji Oblikovanje ekonomskog identiteta Evroazije, kao i da učestvuje na okruglom
